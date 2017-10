'Je wereld staat stil. Je kent die jongen'

VIDEO Eeuwenoud torentje van dorpshuis in Biervliet gehaald

10:58 BIERVLIET - Het torentje van het dorpshuis in Biervliet is maandagochtend verwijderd. De houten constructie is dringend aan restauratie toe. Medewerkers van aannemingsbedrijf Leenhouts uit Oostburg hadden het torentje er vrij snel af. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Terneuzen. Het dorpshuis is een rijksmonument uit 1806 en was eerder gemeentehuis (tot 1933) en een café. Sinds 1993 is het dorpshuis van Biervliet erin gevestigd. Het torentje is met een vrachtwagen naar een werkplaats vervoerd waar het laag en droog opgeknapt zal worden.