‘Je moet wel met emoties kunnen omgaan bij de Dierenambulance’

Niet elke Zeeuw gaat in de zomer in de ruststand. In deze rubriek belichten we elke week iemand die niet in de zon zit, maar vrijwillig de handen uit de mouwen steekt. Deze keer de vrijwilligers bij de dierenambulance.

Het zegt veel over de betrokkenheid van de meeste melders, zegt vrijwilliger Paul Bomers (64) in het kantoortje aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen. ,,Ik heb wel tig keer gezegd hoe goed ik het van haar vond dat ze dat heeft gedaan”, zegt hij. Eerder was de geboren Amsterdammer Bomers vrijwilliger bij de Dierenambulance in Breda. In de lente en zomer is het vaak drukker dan in het najaar en de winter, merkt hij. ,,Het is langer licht, mensen zijn meer op straat en jonge vogels vallen uit nesten.”