Jasper uit Sint Kruis wint 3FM-challenge: 5 dagen en 18 uur aan de lijn

De inzet van het spel is zo lang mogelijk aan de lijn te blijven. De deelnemers moeten binnen tien seconden reageren als de presentator hen aanspreekt. Ook moeten ze quizvragen beantwoorden. Jasper was de enige nog overgebleven deelnemer. Hij wint een privé-optreden van Mumford & Sons.

Jasper groeide afgelopen dagen uit tot publiekslieveling. Via de hashtag #iksteunjasper werd hij via Twitter en Facebook massaal gesteund. Jasper deed mee voor zijn vriendin Rosann en haar familie. Zij zijn al lang fan van Mumfod & Sons. De stiefvader was de grootste liefhebber, maar hij overleed helaas voordat hij de band live had kunnen zien. Jasper hoopt zijn schoonfamilie via deze actie alsnog een bijzonder concert te laten meemaken.