Jasper doet na 66 uur nog steeds mee bij 3FM

De inzet van het spel is zo lang mogelijk te bellen met BNNVara. Degene die maandag nog altijd aan de lijn is en op dat moment het langst heeft gebeld, wint een privé-optreden van Mumford & Sons. Jasper was vanmorgen de deelnemer die het langst aan de lijn was: als hij het tot maandag volhoudt, is hij dus sowieso de winnaar.

Daarvoor moet hij niet alleen dag en nacht binnen tien seconden reageren als hij wordt gebeld; hij moet ook nog af en toe een quizvraag beantwoorden. Heeft hij de vraag fout, dan is het spel direct afgelopen. Vanmorgen had Jasper geen enkele moeite met de vraag: het intro dat werd gespeeld was van het nummer The Cave, van - uiteraard - Mumford & Sons. Overigens hadden ook zijn twee concurrenten, Diederik en Sanne, hun quizvragen goed.