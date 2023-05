Jarusawan (25) kwam als au-pair naar Nederland, bleef voor de liefde en heeft nu een eigen restaurant

Thais restaurant Sawaan werd dinsdag op een wel heel bijzondere manier officieel in gebruik genomen. Een Boeddhistische monnik was uit België gekomen om het etablissement in te zegenen, een ceremonie die bestond uit onder meer het uitspreken van een gebed en het door de monnik overhandigen van geluksmuntjes aan de restauranteigenaren en hun gasten. De inzegening moet voorspoed brengen. ,,We hebben ook bewust voor deze dag, 9 mei, gekozen’’, legde Arne Karelse (28) uit. ,,Negen is een geluksgetal in Thailand.’’