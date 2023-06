Japanse kruiskwal weer aangetroffen in het Veerse Meer

nacompetitie 3de/4de klasse Kapelle degradeert door late goal van Zeeuw in Brabantse dienst naar de vierde klasse

In de voorlaatste minuut van de nacompetitie-finale scoorde het Halsterse VVC’68 en wist Kapelle dat het zou gaan afdalen naar de vierde klasse. Matchwinnaar werd de vroegere Vosmeer-speler Joshua van Willigen met een mooie boogbal in de verre hoek: 1-0. Het koste Kapelle-coach Shane van Bogaert veel moeite om de teleurstelling te verbijten. ,,Voetballend hadden we zoveel meer te bieden dan de tegenstander.’’