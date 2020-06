Jan Zwemer verloor zijn vrouw: ‘Zij hield me met beide benen op de grond’

,,Soms vliegt het me aan. Als ik bij haar graf ben. Maar ook thuis. Elke plekje in huis ademt Lia. Zij was er een ster in om het gezellig te maken. Als de paniek toeslaat, krijg ik een vlammend gevoel in mijn benen. Dan helpt het om de dankbaarheid en de fijne herinneringen naar boven te halen. Dat is het waardevolle van geloven in rouwtijd. Het geloof is een houvast, een reden om niet te wanhopen. ‘Ik ga naar de hemel toe’, zei ze, zonder twijfel. Lia wilde ook geen rouwdienst maar een dankdienst.”