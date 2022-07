Jan en Janneke in de Vierdaagse: slaapzolder met airco en saamhorigheid in Wijchen

De aankomst in Nijmegen is dinsdag voor Janneke begonnen met een meevaller. ,,Ik had erop gerekend dat ik op een snikhete zolder zou moeten slapen, maar dat is gelukkig niet zo. Het is hier goed geregeld en er is airco.’’ Haar slaapplek regelde de Axelse via bemiddelaar Vierdaagsebed en ze deelt een kamer met een vrouw, die op eigen risico dinsdag toch van start ging voor een tocht van dertig kilometer. Janneke: ,,Zelf geniet ik vooral van de sfeer in de stad. Normaal gesproken plof je op dinsdag na de eerste etappe neer, maar nu heb ik energie over. Ik pak muziek mee, een terrasje en maak kennis met andere lopers, die in hetzelfde pand slapen als ik.’’