Jan en Corrie uit Terneuzen: 75 jaar getrouwd, en de vijfde generatie is onderweg

Moordver­dach­te John S. bekent schietdra­ma en doden Vlissingse schoenma­ker, nabestaan­den willen rust

ROTTERDAM - Moordverdachte John S. (38) bekent dat hij verantwoordelijk is voor het bloedbad op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en voor het doden van de 60-jarige Johan Quist in Vlissingen.

21:00