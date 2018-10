Jager aangehouden na schietincidenten in Kloetinge en Kapelle

Supersjiek en doodgewoon, een steenworp uit elkaar: de twee gezichten van West-Zeeuws-Vlaanderen

16 oktober Verlaten dorpen, maar ook sterrenrestaurants en peperdure penthouses. West-Zeeuws-Vlaanderen heeft twee gezichten. Het contrast is duidelijk zichtbaar in Cadzand-Bad en Cadzand-Dorp: op de stranden wemelt het van de toeristen, en in het dorp genieten inwoners van de rust.