Jade Heida (16) uit Terneuzen maakt basisdebuut bij Club Brugge

Nu zijn vele verzamelin­gen zijn verkocht, lijkt Claude's laatste wens toch haalbaar

Geld bijeenbrengen om Claude R. de Vries’ grote wens mogelijk te maken, was het doel van de verkoop zijn spullen. De Vries (90) die in Colijnsplaat woont, wil na zijn dood graag bijgezet worden in Leidschendam. In het graf van zijn grote liefde, zijn echtgenote Dorien. Daarvoor was geld nodig.