Jack Begijn was acht jaar wethouder, maar is in Terneuzen toch nog steeds vooral bekend als 'de conrector’

Gezichten

,,Het voelt toch dat je afscheid neemt na 44 jaar werken voor de gemeenschap. Ik was raadslid, acht jaar wethouder en daarvoor 36 jaar in het onderwijs.” Een flink deel van Terneuzen kent hem als conrector of directeur van het Petrus Hondius Lyceum later Scholengemeenschap De Rede. ,,Hoeveel gezichten ik op een dag niet herken van school.” Het leverde hem flink wat voorkeurstemmen op. Toch maar vier jaar erbij dus.