Jachtje brandt uit op Westerschelde, opvarenden van boord gehaald

Hoogtepunt In Goes staat de hoogste watertoren van Zeeland: ‘Bij windkracht 10 voel je ‘m trillen’

9:04 GOES - De hoogste watertoren van Zeeland, dat is de watertoren in Goes (63 meter). Makelaar Ad Steendijk (62) heeft er bijna zijn hele werkzame leven als makelaar gewerkt. Hij huurde als eerste ondernemer een kantoor in de herontwikkelde watertoren. Hij zag er sinds 1999 gebruikers komen en gaan. Nu komt de tijd dat de makelaar zelf vertrekt naar een andere kantoorruimte. Hij wordt een beetje weemoedig als hij aan verhuizen denkt.