Jaar na overlijden Wilfred Vreeke: ‘Mijn leven heeft zijn glans verloren, maar we gaan door zoals Wil dat wilde’

Op de datum van zijn noodlottig ongeval, 12 maart, presenteert de door Wilfred Vreeke opgerichte stichting Rit & Rock voor de Molukken zondag een nieuw goed doel waarvoor geld ingezameld gaat worden. ,,We hebben geld nodig voor meubels en onderwijsmaterialen voor de school in Hutumuri", vertelt Karla. ,,Dat is de school die we met eerder ingezameld geld hebben gebouwd. Die is klaar, maar moet nog worden ingericht.”