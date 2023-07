Ivo Munter kan naar huis met Oranje op EK volleybal

met video Kinderen maken kennis met watersport: ,,Leuk, maar ik ben vaak gebotst!”

Gegil schettert over het water van het Veerse Gat. Kinderen in kano's, op sup-boards, of in Optimisten - kleine éénpersoons kinderzeilboten - krioelen door elkaar bij watersportvereniging De Arne. Dat je ze de grootste lol hebben, kun je aan de kant goed horen. Dat het soms nog niet meevalt, trouwens ook.