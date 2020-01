Ivo is wél open over zijn fetish; ‘Ik snap dat sommigen het liever geheim houden’

Terneuze­naar vindt verlenging tbs zinloos

19:43 MIDDELBURG - De inmiddels 72-jarige TerneuzenaarJ. T., die in een tbs-kliniek in Poortugaal verblijft, was vrijdag overduidelijk tegen de rechtbank in Middelburg: ,,Ik ben onterecht veroordeeld en ik zit onterecht in de tbs. Ik heb niets gedaan.’' En dat herhaalde hij diverse keren. T. werd in 2013 veroordeeld voor het plegen van ontucht met een toen tienjarige jongen, het in bezit hebben van kinderporno en het maken van kinderpornofoto’s. Daarvoor kreeg T. twee jaar cel plus tbs met dwangverpleging opgelegd.