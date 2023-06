Isoleren en energie besparen in Vlissingen? 1,2 miljoen euro voor 132 huizen in buurt die aardgasvrij wordt

De gemeente Vlissingen en de bewoners zijn in 2021 begonnen met het project om de buurt aardgasvrij te maken. Het gaat om woningen in verschillende straten in het Middengebied, onder meer in de Bloemenbuurt en de Hercules Segherslaan. Huiseigenaren kunnen vanaf vrijdag 23 juni een gratis energiescan aanvragen die in beeld brengt hoe het staat met ventilatie, isolatie en de verwarmingsinstallatie in de woning. Na de scan ontvangt de eigenaar een verbeterplan waarin staat welke maatregelen nodig zijn.