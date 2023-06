Isis vond na de dood van haar vriendin en luisterend oor in het TEJO-huis: ‘Er wordt met je meegeleefd’

Isis Rentmeester stapte binnen in het Goese TEJO-huis, kort nadat een vriendin haar eigen leven had genomen. Ze had het daar vanzelfsprekend moeilijk mee. De nu 21-jarige studente wilde haar naasten daar niet blijvend mee belasten, maar de mentale zorg op haar toenmalige middelbare school was minimaal. ,,Ik had geen behoefte aan een diagnose, maar wilde gewoon even praten’’, blikt ze terug op haar besluit om naar het TEJO-huis in Goes te gaan. Het bleek een warm bad te zijn. ,,Ze luisteren daar echt naar je. Het is een veilige plek, waar met je wordt meegeleefd. Wat ik fijn vond, is dat er nooit werd aangedrongen op een volgend gesprek. Wil je dat, dan kan het. Maar vind je dat het genoeg is geweest, dan is dat ook goed. Ik ben zes of zeven keer gegaan.’’