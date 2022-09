Iris Hond schreef muziek zonder druk en zonder doel

,,Muziek is mijn passie. Ik ontkom er niet aan. Als ik niet speel hoor ik voortdurend muziek in mijn gedachten, ik voel het in mijn lichaam.” Het zijn de woorden van Iris Hond, één van de allerbeste pianisten en componisten van Nederlandse bodem. In september 2021 gaf ze als enige artiest in de geschiedenis tien achtereenvolgende concerten in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Nu toert ze door het land met haar programma Dichtbij, een concertreeks met muziek van Ludovico Einaudi, Frederic Chopin en vooral veel eigen werk. Ze slaat met het optreden een brug tussen de wereld van klassieke muziek en het grote publiek. ,,Vooropgesteld, ik voel mezelf geen klassiek pianist of componist. Ik ben wars van hokjesdenken, want iedereen krijgt meteen een gevoel of beeld bij het woord klassiek. Bij klassieke concerten denk ik ook aan stoffig, statig en streng. Vroeger kwam een artiest op, keek niet de zaal in, speelde wat en ging weer weg. Dat is niet mijn manier, juist het maken van connecties is ontzettend belangrijk.”