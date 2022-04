Inwoners Nieuwvliet hebben weinig vertrouwen in nieuwe Sint Bavodijk: ‘Geen oplossing voor drukte’

De Sint Bavodijk gaat dwars door Nieuwvliet en is de logische route richting de vakantieparken en campings aan de kust. Wanneer het toeristenseizoen start, is het direct heel druk op de smalle dijk. Alle verkeer krioelt er door elkaar. In de rustige winterperiode is het soms een racebaan. Heel veilig is de weg dus niet. Tijd voor actie. De dijk is daarom opgenomen in het Masterplan Nieuwvliet, een bundeling van allerlei ingrijpende projecten in en om de badplaats.