Inwoner gemeente Terneuzen wint hoofdprijs Staatsloterij: 30 jaar lang 10.000 euro per maand

Netwerke­vent Contacta afgeblazen vanwege oplaaiend virus

29 september GOES - Het netwerkevent Contacta op 3, 4 en 5 november in de Zeelandhallen in Goes gaat niet door. Organisator LMG vindt het niet wijs het evenement door te laten gaan gelet op het toenemende aantal corona-besmettingen en de nieuwe strenge maatregelen die het kabinet maandag heeft genomen verspreiding van het virus in te dammen.