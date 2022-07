Internationaal bekende kunstenaar is de Zeeuwse knop nooit vergeten

Laatst werd een van de lampen die Arnout Visser (1962) als zeventienjarige jongen in Middelburg maakte ter beoordeling aangeboden in het televisieprogramma Tussen kunst en kitsch . ,,Destijds verkocht ik ze voor 125 gulden en nu werd de waarde geschat op 350 euro”, vertelt hij. ,,De taxateur zei: Die markt komt vanzelf, dus wie weet, over een jaar of twintig, dertig.” Want werk van Visser is gewild en wordt alleen maar meer waard.

Objecten van de inmiddels in Arnhem woonachtige glaskunstenaar zijn te vinden in de collecties van onder meer het Museum of Modern Art in New York, het Design Museum in Londen en de Kunsthal Rotterdam. Ruim veertig jaar na zijn vertrek uit Middelburg exposeert hij nu in de stad waar hij opgroeide. Speciaal voor Galerie T heeft hij glas geblazen in de vorm van een Zeeuwse knop. ,,Of de Zeeuwse knop straks wordt geëxposeerd in New York of Milaan? Haha, dat zou best kunnen.”