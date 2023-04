Ingrid vond het boek met daarin een foto van haar overleden vader

Situatie dwingt Peter (74) en Cora (65) te stoppen met winkel Casa del Pedro in Goes: ‘Met pijn in het hart’

Na ruim vijftig jaar is Cora Wirtz haast niet meer weg te denken uit de binnenstad van Goes. Toch trekken Peter van Soest en zij binnenkort voor de laatste keer de winkeldeur achter zich dicht. Met pijn in het hart.