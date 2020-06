Inge (42) uit Vlissingen overleed nadat ze werd aangereden in haar rolstoel. Ze was een ambassadeur van het onbeperkte leven

video Het schoolkamp gaat door, maar wel anders: ‘Toch nog een leuk afscheid’

15 juni OOST-SOUBURG - Manoah de Jong (11) uit Oost-Souburg was even bang dat ze haar basisschooltijd moest afsluiten zonder schoolkamp. Ze had er zó naar uitgekeken, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Haar juf en meester draaiden toch een driedaagse programma in elkaar. Een geïmproviseerde versie, dat wel, want samen overnachten in een scoutinggebouw is er dit jaar niet bij. Dat maakt Manoah niks uit. ,,We hebben acht jaar samen in de klas gezeten. Ik ben blij dat we nu toch een leuk afscheid hebben.”