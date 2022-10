‘Ineens was Jacobs graf weg en zijn trommel ook’: familie Peute is onaangenaam verrast, gemeente biedt excuses aan

Leonie Peute (53) uit Colijnsplaat stond twee jaar geleden gek te kijken toen ze de algemene begraafplaats in Zierikzee bezocht om naar het graf van haar oom Jacob te gaan kijken. Het idee was om de graftrommel van Jacob Peute (1931-1933) mee te nemen en zelf te restaureren. ,,Maar het graf was ineens weg. Ze hadden alles aan inrichting weggehaald en we hadden geen bericht gehad. Het is een eigendomsgraf", vertelt Leonie Peute. Uit navraag bij de gemeente Schouwen-Duiveland bleek dat de buxusmot in het buxushaagje rondom het graf zat en dat de begraafplaatsbeheerder de struikjes daarom had verwijderd. En omdat de gemeente voornemens was om alle graftrommels te laten opknappen, was de graftrommel van Jacob Peute samen met de andere trommels alvast weggehaald tegen verder verval. Daar wist de familie Peute niets van.