Ineens had de hele wereld het over Peter Slagter uit Middelburg: ‘Ik ben een wappie van het eerste uur’

Wat is er gebeurd? Politiek commentator Eva Vlaardingerbroek deelde onlangs via Twitter het wanhopige relaas van een Friese koeienboer, die na 90 jaar gedwongen de stekker zou hebben getrokken uit zijn familiebedrijf. Het bericht van Vlaardingerbroek, die behalve bij Ongehoord Nederland ook wel eens aanschuift bij het Amerikaanse Fox News, ging viraal. Het relaas van de Nederlandse boer Peter Slagter belandde bij Forbes, The Daily Telegraph en talloze influencers in binnen- en buitenland.

Alleen staat in het profiel van Peter Slagter geen Bakkeveen, maar Middelburg. Nadat Slagter door diverse twitteraars - waaronder Follow The Money-journalist Ties Joosten - werd ‘ontmaskerd’, was hij de eerste om toe te geven dat hij het relaas van Facebook had geplukt. Het verhaal van de echte Friese koeienboer had hem aangegrepen, hij wilde het slechts onder de aandacht brengen. Dat is gelukt: het bericht van Slagter werd in een paar dagen tijd vijf miljoen keer bekeken.