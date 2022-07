Industrie bedreigt gezondheid: baby's in Kanaalzone hebben lager geboortegewicht

Binnenstad­be­wo­ners Terneuzen trekken aan de bel over verkeers­ont­slui­ting: ‘We zitten hier gevangen’

TERNEUZEN - Wie 's avonds met de auto het westelijk deel van de binnenstad van Terneuzen wil verlaten, kan bijna niet anders dan via de smalle Nieuwediepstraat rijden. Er is sinds een aantal maanden nog maar één weg om weg te komen. ,,We zitten hier gewoon gevangen.’’

13:10