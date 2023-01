Indrukwekkende foto's maak je gewoon met je eigen telefoon. Fotograaf Gino van den Broecke legt uit hoe

Eén workshop zou hij geven op uitnodiging van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, om mensen te laten zien hoe je mooie foto's kunt maken met je smartphone. Het liep anders. De workshop die fotograaf Gino van den Broecke vorig jaar gaf, in het verlengde van de World Press Photo-tentoonstelling in Hulst, zat meteen volgeboekt. En alle workshops die daarna volgden ook. Er staan er dit jaar daarom nog meer op de agenda.

Hoe dan?

Als je de foto's ziet die Gino zelf met een smartphone maakte, wordt duidelijk waarom zijn workshops zo geliefd zijn. De basiliek in zwart-wit, vanuit een heel andere hoek gefotografeerd, een lichtbundel die de bomen van het Clingse bos in een gouden gloed zet en een close-up van een slak. Of dat allemaal écht kan met een telefoon, wordt de fotograaf vaak gevraagd. Het antwoord daarop is ja dus. En hoe dan? Dat legt hij uit.