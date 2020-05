Indrukwekkend eerbetoon voor overleden Max (17)

portret Stefan Joos, im­port-Belg in Westdorpe: ‘Het vertrouwen dat je krijgt, dat is zo tof’

12:00 Het is één van zijn succesnummers, de jaarlijkse foto op de Dag van het Naakt Tuinieren. Ook dit jaar plaatste hij er de eerste zaterdag van mei weer één op zijn Facebookpagina Westdorpe, het warmste dorp van Nederland. Een naaktfoto zonder zicht op de edele delen met de tekst ‘Zo, de tuin heeft weer een beurt gehad....’ Het tekent Stefan Joos (40), import-Belg aangespoeld in Westdorpe. Hij is de schaamte voorbij en wil mensen een warm gevoel geven.