Indrukwekkend afscheid van verongelukte Elkin (22) in Hulst

Hoe nu verder? Zeeuwse 50Plussers kunnen wel janken: ‘Het is een soort Lada geworden’

7 mei VLISSINGEN - Knallende koppijn hebben ze bij 50Plus. Na een vernederende nederlaag bij de verkiezingen, is het enige Tweede Kamerlid dat nog over was, met zetel en al vertrokken. Overleeft de partij het wel? Dat is waar ze het zaterdag over gaan hebben. De Zeeuwse 50Plussers kijken knarsentandend toe. Ze vragen zich af hoe ze verder moeten nu de partij een rokende puinhoop is.