Indaver onder verscherpt toezicht, GenX in oppervlaktewater Terneuzen

TERNEUZEN - De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) heeft Indaver Industrial Waste Services onder verscherpt toezicht gesteld na de vondst van GenX in het afvalwater. Ook start de RUD een diepgaand administratief onderzoek naar de afvalverwerker. Volgens Waterschap Scheldestromen is er GenX gemeten op de Terneuzense waterzuivering. Door een breuk in de gemeentelijke persleiding dat het afvalwater van Indaver naar de rioolwaterzuivering vervoert, is GenX ook in het oppervlaktewater ten westen van Terneuzen terechtgekomen.

Volgens het waterschap is het risico voor mens, dier en milieu laag. ,,Direct contact met het oppervlaktewater is door het RIVM onderbouwd veilig verklaard. Uit voorzorg wordt veedrenking en het onttrekken van water voor beregening ontraden.''

RUD Zeeland/DCMR onderzoekt het afvalwater van Indaver Industrial op GenX sinds bekend is dat het bedrijf afval verwerkt van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Twee keer per week wordt het afvalwater van Indaver geanalyseerd in het laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Uit deze analyses blijkt dat er bij herhaling FRD (GenX) in het afvalwater zit. Eerst werd uitgegaan van een na-ijleffect van een eerdere lozing, maar dat bleek niet het geval. De waarden van de laatste twee resultaten liggen hoger dan bij eerdere analyses.

Controle en handhaving

Naar aanleiding van deze hogere concentraties is het toezicht door RUD/DCMR verscherpt en wordt ook de boekhouding van het bedrijf bekeken. Uit onderzoek moet duidelijk worden of er sprake is van overtreding van wet- en regelgeving. Indaver heeft al een plan van aanpak opgesteld om de inkomende afvalstromen zelf te gaan bemonsteren op onder meer GenX, met als doel de verspreiding van deze stoffen in het milieu tegen te gaan. Dit plan wordt nu door RUD Zeeland/DCMR beoordeeld. Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald of er handhavend kan worden opgetreden of dat aanpassing van de vergunning noodzakelijk is.

Eerste inspectie

Op 28 maart heeft een eerste inspectie plaatsgevonden bij Indaver. Deze was met name gericht op de vraag hoe Indaver met afvalstoffen, afkomstig van Chemours, omgaat en hoe het verwerkingsproces bij de afvalverwerker verloopt. Ook bleek tijdens de inspectie dat Indaver het afvalwater niet controleert op GenX.