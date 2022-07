Inbrekers roven spullen uit huis in Biervliet en maken kort tochtje met auto bewoner

Blijkbaar hadden ze hun bedenkingen over die laatste roof, want het voertuig lieten zij uiteindelijk achter op de kruising van de Noordstraat met de Hoofdplaatseweg. Volgens de politie hebben de verdachten het voertuig hier rond 23.00 uur achtergelaten.

Agenten roepen mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving of bij de woning op om contact op te nemen. Dit kan via het nummer 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0900-7000.