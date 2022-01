In zijn ‘speeltuin’ Saeftinghe drong PFAS het lijf van Piet Scheerders binnen

Het staat er zwart-op-wit in de brief van het laboratorium. Elke liter bloed in het lijf van de 73-jarige Piet Scheerders bevat 7,58 microgram perfluoroctaanzuur ofwel PFOA. Het is een van beruchte chemische verbindingen van de PFAS-groep. Al jaren verboden, maar doordat PFAS niet afbreekt, zit deze ‘forever chemical’ nog altijd in het milieu.

In een straal van 3 kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht werd afgelopen najaar een bevolkingsonderzoek gehouden. Met zijn bloedwaarde van 7,58 had hij in Zwijndrecht in de kopgroep gezeten, stelt hij bitter vast. Rond de 3M fabriek heeft zeker 95 procent een PFOA-waarde van onder de 3,5 microgram per liter. Dat wil dus zeggen dat Scheerders meer PFOA in zijn bloed heeft dan verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek rond 3M.