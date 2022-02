In Zeeland bijna 1000 sociale huurwoningen verdwenen in zes jaar tijd

MIDDELBURG - Tussen 2014 en 2020 zijn er in Zeeland 990 sociale huurwoningen verdwenen. In totaal zijn er nu nog 42.200.

Landelijk is het aantal sociale huurwoningen in die periode met 150.000 afgenomen tot een totaal van 2 miljoen, werd deze week bekend. Dat verleidde Statenlid Eddy Heerschop (PvdA) aan gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) om Zeeuwse cijfers te vragen. Volgens Van der Velde zijn de wachttijden in Zeeland wel korter dan zeven jaar, zoals in de Randstad voorkomt.

Woningmarkt in Zeeland is scheef

Desondanks is ook in Zeeland de situatie scheef, benadrukten bijna alle partijen. De huizenprijzen zijn te hoog en het aanbod is te klein voor kopers. De maandlasten van huurders zijn vaak hoger dan van kopers. Ouderen kunnen niet doorstromen naar seniorenwoningen. Arbeidsmigranten hebben geen of slechte woningen. Hoe pakt de provincie meer regie?

Dat is lastig, omdat het woonbeleid vooral een zaak is van Rijk en gemeenten. Van der Velde ontkende dat de provincie remmend werkt. Volgens D66 en 50Plus is dat een klacht van gemeenten. ,,Als gemeenten mij lastig vinden, ga ik er vanuit dat ze meteen aan de telefoon hangen", reageerde Van der Velde.