In weekeinde kans op files naar Zeeuwse kust

Extra reistijd

Er zijn vanaf vrijdagavond werkzaamheden aan de N57 en de A58. De N57 (dammenroute) is afgesloten in de richting van Stellendam tussen de Harmsenbrug en de Brielsebrug. Op de A58 zijn in de richting van Vlissingen tussen ’s-Gravenpolder en Heinkenszand minder rijstroken beschikbaar. Ook is er zaterdag een groot fietsevenement in Zeeland, de Tacx Pro Classic, waarvoor delen van wegen in Midden- en Noord-Zeeland tijdelijk worden afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van minimaal 30 minuten.