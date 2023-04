In Vlissingen wappert de regenboogvlag. Niet omdat de gemeente het wil, maar omdat het moet

UPDATE | MET VIDEO Man (36) en kind (3) gewond bij botsing ambulance en auto in Terneuzen

Op de Koegorsstraat in Terneuzen is vrijdagochtend een ambulance in botsing gekomen met een auto. Hierbij raakte een 36-jarige man uit Terneuzen zwaargewond. Een kind (3) dat ook in de auto zat raakte lichtgewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.