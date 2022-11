In Terneuzen klinkt deze week getsjilp en gekwetter uit honderden snaveltjes

DE AGENDADe rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over de vogeltentoonstelling van de Vogelvrienden uit Terneuzen.

De Vogelvrienden uit Terneuzen kijken héél anders naar een gele kanarie in een kooitje dan iemand met nul kennis van rasvogels. Want een gele kanarie is veel meer dan ‘gewoon een vogeltje met een kleur.’

Peter Dekker uit Hoek ziet bijvoorbeeld of het een kleurkanarie in geel intensief, geel ivoor, geel schimmel, geel met rode ogen of geel met zwarte ogen is. En Wim de Kraker uit Zaamslag en Anton de Waele uit Terneuzen herkennen een gele postuurkanarie van het ras Scotch fancy bijvoorbeeld meteen aan zijn kenmerkende houding en vorm.

De drie van de in totaal vijf bestuursleden van de Terneuzense Vogelvrienden zijn al jaren bezig met het kweken van verschillende soorten vogels. Ze werken jaarlijks toe naar een vogeltentoonstelling met vogels in alle kleuren en soorten.

Driehonderd vogels

Niet alleen kleur- en postuurkanaries, maar ook tropische vogels, putters, goudvinken, parkieten en andere soorten zijn er te zien. Dit is de eerste tentoonstelling sinds 2019. Zo'n driehonderd vogels van 21 deelnemers worden naar buurthuis de Kameleon in Terneuzen gebracht. Dat waren er voorheen vaak dubbel zo veel, maar de twee stille coronajaren eisen hun tol. Anton: ,,We moeten het weer terug opbouwen.”