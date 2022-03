In Terneuzen is nog maar een kwart gebruikt van de springstof waarvoor een vergunning is verleend

Een vergunning om 60.000 kilo springstof naar de gemeente te vervoeren. Daar gaat wel een verhaal aan vooraf. De aannemerscombinatie Sassevaart heeft in juli 2021 voor de Middensluis een sloopmelding ingediend bij de gemeente. Die is twee maanden later goedgekeurd. Daar hoorde een sloopplan bij, waarin onder meer staat aangegeven dat een deel van het oude sluizencomplex onder water zou worden opgeblazen. Het hoe en wat daarvan is vastgelegd in een explosieplan, opgesteld door de springmeester van het Belgische bedrijf Wolf. Dat moest op zijn beurt beschikken over een overbrengingsvergunning. Daarin wordt toestemming gegeven om de benodigde explosieven naar de gemeente Terneuzen te brengen. Die is op 2 maart afgegeven, drie weken voor de eerste plof. Na Pasen zou, als alles volgens plan verlopen was, de volgende zijn.