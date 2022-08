In Sluis kun je wonen in een voormalige bank: ‘Het gebouw heeft een royale uitstraling’

Jarenlang was Sluis een bedevaartsoord voor Belgen. Die verzilverden er hun rentebewijzen, in Zeeuws-Vlaanderen bekend als ‘couponnekes’, in ruil voor cash geld. Net als de hele regio profiteerde Sluis volop van het Vlaamse banktoerisme. Bij de Rabobank in de Sint Annastraat kwamen tot wel tweehonderd Vlamingen per dag. Op het hoogtepunt telde het klantenbestand 15.000 Belgen. Dat was niet gek voor een stadje van een paar duizend inwoners.