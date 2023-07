In Renesse staan ook de politievrijwilligers hun mannetje: ‘We moesten flink met de knuppel zwaaien’

WK Vrouwenvoetbal Down Under met Angela Versluis: tactisch sterke Amerikanen en een oproep tot meer vrouwen in het mannenvoet­bal

In de WK-rubriek Down Under met Angela Versluis vertelt voormalig profvoetbalster Angela Versluis uit Veere na ieder duel van de Oranje Leeuwinnen hoe zij de wedstrijden van het Nederlands elftal en alles rond het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland beleeft. In aflevering twee: tactisch sterke Amerikanen, tevredenheid over de Nederlandse bondscoach en een oproep tot meer vrouwen in het mannenvoetbal: ,,Laat Sarina Wiegman maar eens een mannenteam trainen.”