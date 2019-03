In Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen zijn per ongeluk stembiljetten uit Zuid-Holland uitgedeeld

Eis tegen Evert de C.: 28 jaar cel voor betrokken­heid bij Kasteel­moord

15:40 GENT - Als het aan het Openbaar Ministerie in Vlaanderen ligt, gaat Evert de C. 28 jaar de cel in voor zijn aandeel in de Vlaamse Kasteelmoord. De aanklagers geloven niets van de ontkenningen van de IJzendijkenaar, zeiden ze woensdag bij het Hof van Beroep in Gent.