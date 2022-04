In Magrette krijgen deelnemers aan de wandelmarathon een boost: ‘Dit is drukste dag van het jaar’

Het is al twee dagen hectisch in buurtschap Magrette. Met opzwepende muziek uit de speakers en inwoners die de deelnemers aan de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen aanmoedigen op weg de finish in Terneuzen. Zaterdag de hardlopers, zondag de wandelaars. ,,In Magrette is het normaal gesproken vrij rustig”, vertelt inwoonster Angeliek van Waterschoot met een glas wijn in haar hand. ,,Maar tijdens de marathon maken we het hier graag heel gezellig. Iedereen kent elkaar hier. We vinden het leuk om dit te doen.”