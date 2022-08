In het spoor van de treinverbinding tussen Mechelen en Terneuzen sta je oog in oog met het verleden

Eigenaren sterrenres­tau­rant Katseveer stoppen ermee. Medewer­kers nemen de zaak over

WILHELMINADORP - Jessica (39) en Rutger (46) van der Weel dragen hun met een Michelinster bekroonde restaurant Katseveer in Wilhelminadorp per 1 oktober over aan twee van hun huidige medewerkers: maître-sommelier Paul Labruijere (42) en souschef Leon Vermaire (33). ,,Het is tijd om de zaak los te laten”, laat Rutger weten.

