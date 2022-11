In het nieuwe magazijn van Elopak in Terneuzen wachten 480 miljoen verpakkingen op de route naar uw koelkast

Nu is het magazijn nog leeg, maar over een week of vier ligt het er he-le-maal vol drankverpakkingen. In het High-Bay Warehouse aan de Nijverheidsstraat is plek voor 24.000 pallets met verpakkingen. Om de getallen nog iets meer in perspectief te plaatsen; de ruim 500 medewerkers van de Terneuzense vestiging nemen met 4,8 miljard verpakkingen een derde van de wereldwijde productie van Elopak voor zijn rekening. Per week worden er in Terneuzen 90 miljoen verpakkingen gemaakt. Om die op te slaan heb je veel mensen nodig, zou je denken. Maar niets is minder waar.