In het huis van Renno uit Terneuzen wemelt het van de bierdopjes: ‘Heb bijna 50.000 unieke kroonkurken’

Er is weinig voor nodig om een twinkeling in de ogen van Renno Langeraert te krijgen. Vraag naar zijn verzameling kroonkurken en het is meteen raak. Sinds 1983 spaart de Terneuzenaar bierdopjes van over de hele wereld en daar kun je in zijn huis niet omheen. ,,In het begin dacht ik dat ik de enige was op de wereld die dit deed, maar inmiddels weet ik wel beter.”