In het gloednieuwe kapelletje in Terneuzen staat de deur voor iedereen open, of je nu gelooft of niet

In de gerestaureerde toren is een vredeskapel ingericht, op initiatief van kapelaan Jochem van Velthoven. Hij kwam in 2019 op het idee voor een kapel vanwege de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. De aftrap van die landelijke festiviteiten was in Terneuzen. De Elisabethparochie omarmde het idee van de inmiddels naar Brabant vertrokken kapelaan. Want wat zou er mooier zijn dan de toren weer een bestemming te geven, die erg dicht bij de oorsprong komt?