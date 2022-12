In een keer gaat het levenswerk van Henk de deur uit; het Minox Museum in Zaamslag is passé

Henk Hommers raakte halverwege de jaren zestig gefascineerd door de Minox-camera, een miniscule spionnencamera van Duitse makelij. Nu, 57 jaar nadat hij aan zijn collectie begon, is het genoeg geweest. ,,Ik word 78, het is mooi geweest’’, vertelt Henk. ,,Mijn zoons zien er niets in om ermee verder te gaan. Sinds de coronacrisis ben ik daarom al wat spulletjes aan het verkopen. Afgelopen zaterdag kwam er een verzamelaar langs voor drie onderdeeltjes. Die zag wat ik allemaal in huis had en zei meteen: wat is dit mooi, ik koop alles van je.’’