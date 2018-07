In dit miljoenenpand worden gasten van havenbedrijf North Sea Port ontvangen

Sla ook een softballe­tje in Park Tooren­vliedt in Middelburg

15:48 MIDDELBURG - Een balletje slaan in een park is in het honkbalgekke Amerika heel gebruikelijk. Misschien wordt het in Middelburg ook wel een traditie. Op twee zondagen in juli is Park Toorenvliedt het toneel voor een softbalwedstrijd.