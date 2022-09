In de Terneuzense schilderswijk liggen de laminaatvloeren in de voortuinen: ‘Ik zat te huilen op de bank’

Professionele puinruimers doen hun werk. Bij Kenneth en Carol Maude zijn ze al geweest. Zij wonen al 33 jaar in de Mauvestraat, maar zóveel water hadden ze nog nooit meegemaakt. In hun woonkamer staat nog wel een poosje een droger te loeien om vocht uit de muren en vloer te trekken. ,,We zijn gelukkig goed verzekerd, maar je weet op zo’n moment echt niet wat je overkomt. Het stond overal. In de wc, in de gang, in de woonkamer. Het was heel angstig. Ik zat hier op de bank te huilen, ik wist niet meer wat ik moest doen’’, vertelt Carol Maude. ,,Ja, we hebben de brandweer gebeld, maar die hadden het natuurlijk al heel erg druk. En dat begrijp ik ook wel hoor.’’