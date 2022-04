In de podcast van Bløf: hoe de helden van Counting Crows vrienden werden

Halverwege de jaren negentig draaide Bløf in de eigen oefenruimte het debuutalbum van Counting Crows grijs. Zo wilden ze zelf ook wel klinken. Ze bezochten concerten in Vredenburg en Paradiso. Daar liep zanger Adam Duritz na afloop de zaal in. ,,Paskal en ik wilden hem aanspreken", herinnert Bas zich, ,,maar we waren daar te schijterig voor."

Een paar jaar later - in 2004 - scoren de bands samen een gigantische hit met Holiday in Spain. In deze aflevering van de podcast luisteren ze naar Wennen aan september. Dat is het tweede duet met de Amerikanen, gemaakt voor het album Umoja, de muzikale wereldreis. Bløf reisde af naar New York en in deze aflevering zitten de anekdotes over die trip. Hoe ze gezamenlijk een potje bier dronken bij een concert van de Finn Brothers (van Crowded House), hoe ze een Cubaans restaurant werden uitgezet omdat gitarist David Immergluck asociaal hard lachte. Peter: ,,Hij zei: ik ben zo luid omdat mijn moeder doof was.”

Toegift van drie kwartier

Twee keer kwam Counting Crows naar Concert at Sea. In 2008 sloten ze het festival af met een drie kwartier durende toegift waaraan Bløf meedeed. ,,Voor ons het hoogtepunt van vijftien jaar CAS”, aldus Paskal, ,,maar voor het publiek waarschijnlijk niet.” In 2015 kwamen de Amerikanen nog een keer terug. Bas: ,,Blijkbaar vonden ze het zo tof die eerste keer, dat ze een pauze inlasten in hun tournee, en drie dagen in hotel de Zeeuwse Stromen bleven, om fietsen te huren en te recreëren.”

Luister hoe helden vrienden werden.